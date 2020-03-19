Челябинск, , 08:24 — REGNUM Общественную палату Челябинской области временно возглавил Николай Дейнеко. Назначение состоялось 18 марта.

Кадровое решение было связано с тем, что глава ОП Олег Дубровин избран в Общественную палату России, а совмещать членство в федеральной общественной структуре с руководством региональной нельзя. Тем не менее он остаётся членом областной ОП.

Как сообщало ИА REGNUM, члены региональной палаты избрали Дубровина в ОП России. Областной общественный орган он возглавлял с 2016 года.

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