Тбилиси, , 08:23 — REGNUM Новые данные о количестве инфицированных в Грузии коронавирусом COVID-19 опубликованы на специализированном сайте от грузинского правительства stopcov.ge. На утро 19 марта число заболевших составило 38.

Ранее на сайте сообщалось о 34 заразившихся. В карантинной зоне находятся 1344 человека, а в стационаре с подозрением на заболевание COVID-19 размещены 216 пациентов.

Стоит отметить, что пока из заболевших новой болезнью в Грузии выздоровел один человек. В стране вводятся меры по предотвращению распространения коронавируса. Запрещены массовые мероприятия, границу закрыли для въезда иностранцев, прекращена работа маршрутных такси. Также ряд государственных учреждений переведены на особый режим работы.

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