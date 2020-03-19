Екатеринбург, , 08:22 — REGNUM Судебные приставы в Свердловской области временно ограничивают приём граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления ФССП по региону.

Жителей региона перестанут принимать с 19 марта 2020 года. Аналогичные запрет действует во всех подразделениях ФССП в других регионах для профилактики коронавирусной инфекции.

Гражданам рекомендуют получать информацию через банк данных исполнтельных производств на портале ФССП, или же обращаться через интернет-приёмную. Есть вариант с обращением в письменной форме.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтвердили один случай заражения COVID-19. В данный момент состояние пациентки хорошее, сообщают власти.

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