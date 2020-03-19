Кемерово, , 08:17 — REGNUM В Кемеровской области по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 19 марта, новых случаев заражения COVID-19 не выявлено, сообщает телеграм-канал пресс-службы правительства региона «Коронавирус в Кузбассе».

«Два пациента с подтверждённым диагнозом продолжают получать лечение в инфекционной больнице Кемерова, — уточняется в официальной информации. — Состояние пациентов за минувшие сутки не показало отрицательной динамики».Уточняется, что «под строгим медицинским наблюдением» также находятся три пациента, которые могли контактировать с носителями инфекции.