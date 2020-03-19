Монтрёй, Франция, , 08:15 — REGNUM Французский издатель видеоигр Ubisoft предупредил поклонников тактического шутера Rainbow Six Siege, что из-за эпидемии коронавируса разработка дополнений к игре может замедлится. Об этом он сообщил 18 марта на Twitter-странице проекта.

https://twitter.com/Rainbow6Game/status/1240307058311868416

Администрация аккаунта сообщила, что предпринимаемые в связи с эпидемией меры никак не повлияют на повседневный игровой процесс, однако «в краткосрочной перспективе» это отразится на создании небольших патчей.

Она отметила, что это не коснётся нового контента очередного обновления, работа над созданием которого уже была окончена. Компания также написала, что намерена информировать сообщество Rainbow Six Siege о любых изменениях сроков релизов.

Ранее Ubisoft предоставила всем желающим познакомиться с Rainbow Six Siege во время «бесплатных выходных». Геймеры могли сыграть в игру в период с 5 по 8 марта 2020 года.

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