Самара, , 08:17 — REGNUM Ограничительные мероприятия из-за коронавируса ввели в Самаре. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, 18 марта глава Самары Елена Лапушкина подписала соответствующее постановление.

Согласно документу, с 20 марта в городе введен запрет на проведение мероприятий в закрытых помещениях с числом участников более 50 человек одновременно.

Кроме этого, руководству всех предприятий рекомендуется контролировать проветривание помещений и усилить их дезинфекцию. При этом рекомендуется измерять температуру работников на своих рабочих местах и отстранять от работы сотрудников с повышенной температурой тела, а также содействовать в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому.

Жителям не рекомендуется выезжать за рубеж.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области введен режим повышенной готовности из-за угрозы возможного распространения коронавируса.

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