Нур-Султан, , 08:13 — REGNUM В Казахстане заражение коронавирусом подтвердилось у гражданина России 1979 года рождения. Об этом 19 марта заявил представитель министерства здравоохранения республики Диас Ахметшарип в видеообращении, опубликованном на странице министерства в Facebook.

По его словам, мужчина прилетел в Алма-Ату из Москвы 15 марта 2020 года. В настоящее время пациент находится в больнице и чувствует себя удовлетворительно.

Отметим, по данным на 19 марта, общее число случаев заражения коронавирусом достигло 37, в том числе 19 — в Алма-Ате и 18 — в Нур-Султане. С 19 марта в этих городах введен карантин.

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