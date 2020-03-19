Сеул, , 08:01 — REGNUM Разработчики бесплатной многопользовательской ролевой игры MapleStory 2 объявили, что они закрывают часть проекта, направленную на западную аудиторию. Об этом они сообщили 18 марта на его сайте.

Серверы будут отключены 27 мая 2020 года. Создатели MapleStory 2 пояснили, что они «пытались переделать игру», начиная с дополнения Project New Leaf, однако в итоге пришли к выводу, что не смогли добиться результата, который бы соответствовал ожиданиям геймеров.

Релиз MapleStory 2 в США состоялся менее двух лет назад — в октябре 2018 года. Стоит отметить, что игра, отличающаяся яркой аниме-стилистикой, вышла в Южной Корее в 2015 году, а в Китае — в 2017 году.

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