Челябинск, , 08:00 — REGNUM В Челябинской области обеспечен запас медикаментов. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер, сообщает его пресс-служба.

Он отметил, что проблема с отсутствием в аптеках масок находится в стадии решения. Вопрос этот он поднимал в Москве. Что касается продовольствия, то с торговыми сетями достигнута договорённость создать двухмесячный запас продовольствия.

«Ситуацию контролируем», — заверил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, с 19 марта Южный Урал переведён на режим повышенной готовности. Причиной стал коронавирус.