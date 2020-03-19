Барнаул, , 08:00 — REGNUM Алтайский врач с многолетней практикой Игорь Червяков полагает, что для профилактики коронавируса COVID-19 бессмысленно принимать какие бы то ни было медикаментозные препараты. По его словам, которые цитирует ИА «Амител», защититься от нового заболевания можно, только соблюдая разумное поведение.

«Избегайте посещать людные места, откажитесь от путешествий за границу. Тщательно мойте руки, ведите здоровый образ жизни, закаляйтесь и сохраняйте позитивный взгляд на мир. Только так. Никакие медикаментозные средства не помогут. Их просто не существует для этого вируса», — пояснил доктор.

По словам Игоря Червякова, поскольку в группе риска находятся люди в возрасте старше 50 лет, а также все страдающие хроническими заболеваниями, в числе которых астма, сахарный диабет, сердечно-сосудистая недостаточность, гипертония, постинфарктные состояния, ВИЧ, этим категориям граждан нужно обязательно нужно соблюдать то, о чём было сказано выше.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России зарегистрировано 33 случая коронавирусной инфекции у граждан России, из них 31 случай в Москве, один в Томской области, один — в Новосибирской области. А всего с начала эпидемии отмечено уже 147 случаев коронавирусной инфекции.

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