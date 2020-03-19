Красноярск, , 07:59 — REGNUM В Красноярском крае продолжается проведение комплекса противоэпидемических мероприятий в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве здравоохранения.

По данным ведомства, в Красноярском крае под медицинским наблюдением на дому находятся 510 человек. На коронавирус обследованы 1253 человека, вирус не выявлен.

На утро 19 марта зарегистрирован один подтверждённый случай коронавирусной инфекции. Ещё по четырём случаям ожидаются результаты анализов. Однако, как сообщает Telegram-канал «Борус», ссылаясь на свои источники, новосибирский центр «Вектор» подтвердил наличие коронавируса у четырёх красноярцев, и теперь в регионе зарегистрировано пятеро заболевших.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске коронавирус обнаружили у местного жителя, прилетевшего из Австрии.

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