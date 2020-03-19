Владивосток, , 08:08 — REGNUM В Приморье определили семь медицинских учреждений, где жители края могут бесплатно сдать анализы на коронавирус, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Во Владивостоке можно обратиться в три детские поликлиники № 2, 3, 5, в лабораторию детской краевой больницы №2 и в три поликлиники №1, 6 и 9. При себе иметь полис медстрахования и паспорт.

Тесты на наличие коронавируса могут сдать все желающие, даже те приморцы, которые не выезжали за границу.

Результаты анализов проводит лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии

Всего с начала года около 4 тыс. человек обследовались в Приморье на коронавирус, у всех результат отрицательный.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии 19 марта зафиксировано шесть случаев предварительного диагноза — коронавирус. Окончательные результаты ещё не поступили из Новосибирска.