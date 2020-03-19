Екатеринбург, , 08:01 — REGNUM Мусульмане Свердловской области решили временно воздержаться от проведения коллективных молитв. Об этом сообщили в Региональном духовном управлении мусульман Свердловской области.

Как передаёт ЕАН, в управлении решили ограничить доступ к мечетям для проведения намазов и пятничных молитв до 12 апреля 2020 года. Также временно приостанавливается работа просветительских курсов, включая детские.

Ограничения распорядился ввести председатель Регионального духовного управления мусульман Свердловской области Радифулла-хазрат.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области официально подтвержён один случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Пациента госпитализирована в городской больнице № 40.

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