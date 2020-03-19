Пермь, , 07:50 — REGNUM Установленные в 2019 году в Пермском крае нормативы и тарифы по обращению с ТКО признаны незаконными. Об этом сообщил представитель Ассоциации ТСЖ «Пермский стандарт» Виталий Степанов на своей странице в соцсети.

Он отметил, что решение о незаконности вынес Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции, расположенный в Нижнем Новгороде. Судебный вердикт вступил в законную силу.

Напомним, в 2019 году в регионе тариф на вывоз мусора учитывал площадь квартир в многоквартирных домах. В 2020 году тариф пересмотрен, и в его расчет взято количество граждан, зарегистрированных в квартире.

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