Челябинск, , 07:49 — REGNUM В Челябинской области школы перевели на свободное посещение. Новый режим действует с 19 марта.

Для тех, кто пожелает оставить детей дома, будет организовано дистанционное обучение. Также на новый порядок переводятся учреждения дополнительного, среднего специального и начального образования.

Детские сады закрываться не будут, но там нужно соблюдать необходимые меры профилактики. Вузам же рекомендовано перейти на дистанционную учёбу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области введён режим повышенной готовности. Причиной стала ситуация с коронавирусом.