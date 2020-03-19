Москва, , 07:50 — REGNUM Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов поздравил подводников с их профессиональным праздником — днём моряка-подводника. Об этом 19 марта сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В поздравительной телеграмме, направленной подводникам флотов и ветеранам, Евменов отдал должное истории появления в России нового класса боевых кораблей и героическим действиям советских подводников в годы Великой Отечественной войны.

Особое значение, по словам главкома, имел послевоенный прорыв советских учёных и инженеров, позволивший создать подводный атомный флот, ставший главным родом сил флота и важнейшей частью стратегической ядерной триады, обеспечивающей безопасность страны со времён холодной войны и по сей день.

«Фундамент морской мощи государства, заложенный в те годы, оказался настолько прочным, что позволил пройти все трудности», — отметил Евменов.

Главком ВМФ назвал современное поколение моряков-подводников «достойными продолжателями славных традиций своих героических предшественников» и пожелал им с честью выполнять свой патриотический и воинский долг.

Особую признательность адмирал выразил ветеранам и семьям подводников.