Сочи, Краснодарский край, , 07:44 — REGNUM Приостановить работу до 1 мая рекомендовано руководителям организаций игорной зоны «Красная поляна» с числом посетителей более 100 человек одновременно, сообщили в департаменте потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя.

Как уточняется, приказ об этом подготовлен департаментом имущественным отношений Краснодарского края в рамках мер по недопущению распространения коронавируса.

Также, напомним, в регионе готовится документ, рекомендующий руководителям кинотеатров, кафе и ресторанов, расположенных в торговых центрах, приостановить работу до 1 мая. Как сообщало ИА REGNUM, в Краснодарском крае из-за коронавируса введён режим повышенной готовности.