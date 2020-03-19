Петропавловск-Камчатский, , 07:47 — REGNUM На Камчатке власти заявили о готовности развернуть 68 коек для пациентов с подозрением на коронавирус.

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В данный момент, по информации министра здравоохранения региона Елены Сорокиной, 30 коек готовы в региональном Центре СПИД, ещё 38 коек могут быть развернуты дополнительно оперативно. По информации минздрава региона, заболевших COVID-2019 на территории Камчатки нет, пишет ИА «Кам 24».

Как сообщало ИА REGNUM, 62-летний лингвист из Швейцарии госпитализирован на Камчатке с подозрением на коронавирус, но результатов анализов пока нет.