Барнаул, , 07:42 — REGNUM Здоровый образ жизни, закаливание и своевременное лечение хронических заболеваний — вот то, на что нужно обратить внимание тем, кто хотел бы «подстелить соломку» в плане укрепляющего воздействия на иммунную систему перед эпидемией коронавирусной да и любой другой инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»), отвечая на вопрос о том, как можно укрепить иммунитет (ведь, по данным медиков, люди с крепким здоровьем либо не аражаются COVID-19, либо их болезнь протекает в лёгкой форме).

«Разумеется, появление инфекции и ее тяжесть у каждого конкретного человека зависит от состояния его иммунной системы. Но вот только эта система устроена невероятно сложно, а разные ее звенья могут менять свое состояние под воздействием различных факторов внешней и внутренней среды (стресс, голодание, переохлаждение, соматическая патология и т. д.).

Всё это затрудняет определение каких-либо нарушений иммунитета (за исключением явных иммунодефицитных состояний) и, стало быть, способов его коррекции. Таким образом, «подстелить соломку» в плане укрепляющего воздействия на иммунную систему перед эпидемией коронавирусной да и любой другой инфекции не удастся.

Однако никто не отменял такой общепризнанный мировым научным сообществом фактор, как здоровый образ жизни, многолетнее соблюдение которого способно поддерживать иммунную систему в идеальном состоянии. К числу других поддерживающих иммунитет факторов можно отнести и такие, как закаливание и своевременное лечение хронических заболеваний», — пояснил Павел Шумихин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 марта в Российской Федерации зарегистрировано 147 случаев коронавирусной инфекции, из них 144 — у граждан России.