Амстердам, , 07:31 — REGNUM Министр здравоохранения Нидерландов Бруно Брейнс упал в обморок в парламенте во время обсуждения масштабов распространения коронавируса COVID-19 в стране, 18 марта сообщает газета NU.nl.

Брейнс потерял сознание, стоя у трибуны, когда один из депутатов задал ему уточняющий вопрос. Через непродолжительное время министр пришел в сознание, после покинул здание самостоятельно.

Он объяснил произошедшее переутомлением из-за трудного периода, связанного с ситуацией с пандемией.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 марта в Нидерландах выявлен 2051 пациент, заразившийся COVID-19.

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