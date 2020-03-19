Краснодар, , 07:31 — REGNUM Работа кафе, ресторанов и кинотеатров, расположенных в торговых центрах Краснодарского края, может быть приостановлена до 1 мая, документ с соответствующими рекомендациями готовит краевой департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя в рамках мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Согласно документу, руководителям организаций общественного питания, а также спортивных, развлекательных, культурных, досуговых, культурно-зрелищных организаций, расположенных в торгово-развлекательных центрах и комплексах, развлекательных комплексах, рекомендовано приостановить их работу с 18 марта до 1 мая. Также рекомендуется временно закрыть ночные клубы, компьютерные клубы и прочие развлекательные организации, которые одновременно могут принять более сотни человек.

«Многие вузы перешли на дистанционную форму обучения. Из-за вируса в кубанских школах продлили каникулы. У учащихся появилось много свободного времени, поэтому, чтобы не допустить ухудшения эпидобстановки, необходимо приостановить работу указанных организаций и заведений», — пояснил решение руководитель департамента Роман Куринный.