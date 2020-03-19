Токио, , 07:31 — REGNUM В компании Capcom объяснили решение сделать главную героиню ремейка игры Resident Evil 3 менее сексуально привлекательной. Oб этом 19 марта сообщил портал Comicbook.

«Оригинальный дизайн Джилл Валентайн явно был более сексуально привлекательным, но это было неверное направление», — сказал в интервью журналистам арт-директор проекта Юнхи Чо.

Разработчик отметил, что в самой Capcom этот вопрос вызвал множество споров, однако в итоге в компании решили отказаться от сексуального образа главной героини в пользу правдоподобности.

«Это очень сильный персонаж, и этот персонаж сталкивается со многими неприятностями, поэтому мы хотели показать это. Убедитесь, что в том, что она носит, есть определенный уровень правдоподобия, определенный уровень практичности», — пояснил представитель Capcom.

Релиз ремейка Resident Evil 3 запланирован на 3 апреля 2020 года на PlayStation 4, Xbox One и ПК. Оригинальная игра вышла в сентябре 1999 года на платформе PlayStation.

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