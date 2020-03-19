Оренбург, , 07:31 — REGNUM В Оренбурге полиция устанавливает число жертв производственного кооператива, который действовал по принципу финансовой пирамиды. Ущерб, нанесенный вкладчикам, оценивается в 30 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По данным ведомства, во втором полугодии 2019 года жители областного центра и региона стали жаловаться на хищение внесенных под высокий процент денежных средств в Производственный кооператив «Фабрика Продуктов Вкусно и Сытно». Его офис находился в Оренбурге по проспекту Победы.

Выяснилось, что руководство кооператива организовали денежный сбор, обещая вкладчикам выплаты от 18% до 24% годовых за их использование денег. Возбуждено уголовное дело части 1 статьи 172.2 УК РФ (организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества).

Добавим, что сейчас оренбурскеие правоохранители расследуют уголовное дело в отношении руководителя другого кооператива, который также действовал по приниципу финансовой пирамиды. Его жертвами стали более 900 человек, в том числе и из других регионов. Ущерб составил 250 млн рублей.

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