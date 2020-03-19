Хух-Хото, Китай, , 07:28 — REGNUM Китайские метеорологи сообщили, что некоторые районы севера Китая ожидают песчаные бури с похолоданием и сильными ветрами, сообщает 18 марта агентство Синьхуа.

С вечера 18 марта на утро 19 марта песчаные бури накрыли некоторые районы Внутренней Монголии, Пекина, а также провинция Хэбэй и Шаньси среди прочих регионов, сообщили в Национальном метеорологическом центре Китая.

Холодный фронт, как ожидается, накроет и остудит некоторые районы севера Китая в ближайшие пару дней. Там ожидаются сильные ветры и падение температур на 10 градусов Цельсия. Метеорологи предупреждают о возросших рисках лесных пожаров в связи с сухим сильным ветром.