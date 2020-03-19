Пномпень, , 07:25 — REGNUM Камбоджа временно закрывает границу с Вьетнамом в качестве меры по предотвращению распространения коронавируса нового типа, говорится в заявлении камбоджийского МИД.

«Въезд вьетнамских граждан в Камбоджу и выезд камбоджийцев во Вьетнам по земным, водным или воздушным транспортом будет временно приостановлен», — говорится в сообщении.

Меры вступят в силу с 21 марта.

Отмечается, что соответствующие ограничения были введены в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа. Число заболевших COVID-19 в Камбодже, по последним данным, составляет 37 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, к 17 марта число зараженных новым коронавирусом в Камбодже достигло 24 человек. Из них 11 недавно посещали Малайзию для участия в религиозном мероприятии.

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