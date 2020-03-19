Новосибирск, 19 марта 2020, 07:23 — REGNUM Новосибирский государственный академический театр оперы и балета перенёс показы спектаклей и концертов из-за коронавируса.⠀«В связи со сложившейся ситуацией в соответствии с приказом Министерства культуры РФ и постановлением правительства Новосибирской области, с 19 марта НОВАТ переносит показы спектаклей и концертов на май в период празднования 75-летия Победы и юбилея театра», — говорится в Instagram НОВАТа.⠀В театре уточнили, что купленные билеты будут действительны на новые даты.
«Коронавирус COVID-19»
Новосибирский оперный театра перенёс спектакли из-за коронавируса
В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. 11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения объявила пандемию коронавируса COVID-19, который к этому моменту поразил 118 тысяч человек в 114 странах