Куньмин, Китай, , 07:22 — REGNUM Пятеро подозреваемых было поймано властями провинции Юньнань на юго-западе Китая с 40 кг наркотиков, сообщает 19 марта агентство Синьхуа.

В конце февраля власти региона получили наводку, что злоумышленники планирует перевозку наркотиков в уезде Ланьцан города Пуэр. Туда была немедленно направленна рабочая группа. Уже 3 марта полиция задержала подозрительный микроавтобус в уезде Ланьцан, где находился подозреваемый по фамилии Ляо.

У Ляо при себе имело 18 сумок с наркотиками, включая 39,19 кг метамфетамина и 1,04 кг героина. Полиция схватила еще троих подозреваемых в городе Куньмине, которые планировали получить наркотики на следующий день, а также затем схватила еще и пятого подозреваемого в уезде Мэнлянь города Пуэр уже 10 марта, проведя расследование.

Все пятеро теперь находятся под уголовным арестом. Расследование продолжается. Отметим, что провинция Юньнань является китайской передовой в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, поскольку граничит с «золотым треугольником» наркоторговли, в который входят Таиланд, Лаос и Мьянма.

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