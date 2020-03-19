Кишинёв, , 07:14 — REGNUM Решение продлить каникулы в детских садах, школах и университетах до 31 марта, а также приостановить работу ряда госучреждений и почтовой службы приняли власти Молдавии, сообщил молдавский премьер-министр Ион Кику 18 марта в ходе брифинга.

Он пояснил, что образовательный процесс рекомендуется проводить дистанционно с помощью информационных технологий. Кику также добавил, что агентство госулуг будет выполнять ограниченный спектр деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта в Молдавии на 60 дней было объявлено чрезвычайное положение.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Молдавии объявили о режиме чрезвычайного положения