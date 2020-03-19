Москва, , 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.

«Из бинта можно сделать временную маску, что бывает в военно-полевых условиях, когда не хватает одноразовых масок», — рассказал он радио Sputnik.

По словам Викулова, изготовленная самостоятельно маска должна быть одноразовой и использоваться не более двух часов. При этом её не обязательно пропитывать прополисом и эфирными маслами, как это советуют в некоторых социальных сетях.

Также эксперт посоветовал защищать глаза, поскольку инфекция может попасть в организм воздушно-капельным путём через органы зрения.

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