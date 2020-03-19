Пекин, , 06:58 — REGNUM Верховная народная прокуратура КНР сообщила об аресте бывшего вице-губернатора центральной провинции Хэнань, сообщает 19 марта агентство Синьхуа.

Сюй Гуан обвиняется во взяточничестве. Как отметили в Национальной надзорной комиссии, ведомство завершило расследование против чиновника. В результате, его дело было передано прокуратуре.

Центральная надзорная комиссия КПК по проверке дисциплины еще в феврале текущего года сообщили, что Сюй был исключен из Компартии Китая и снят со всех занимаемых им должностей в связи с серьезными нарушениями партийных норм и закона.