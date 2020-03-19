Сува, , 06:58 — REGNUM Первый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован на Фиджи, заявил премьер-министр страны Фрэнк Мбаинимарама в эфире государственного телевидения.

По его словам, первым пациентом с COVID-19 стал житель города Лаутока. Его состояние врачи оценивают как стабильное. Информации, где заразился коронавирусом житель Фиджи, не приводится. Также Мбаинимарама объявил об ужесточении правил въезда на Фиджи для иностранных граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый случай заражения новым коронавирусом подтвердили в Сальвадоре. Первым пациентом стал гражданин страны, недавно вернувшийся из Италии.

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