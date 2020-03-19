Якутск, , 06:54 — REGNUM Власти Якутии намерены закупить дополнительные аппараты искусственной вентиляции лёгких, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В ходе брифинга глава Якутии Айсен Николаев сказал, что в больницах республики есть 36 аппаратов.

«Чтобы сейчас избежать ситуации возможного широкого распространения инфекции, мы приобретаем дополнительно несколько аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Возможности региона полностью отвечают потребностям, которые сегодня есть. Больницы оснащены необходимым оборудованием и запасом медикаментов — ситуация полностью под контролем», — пояснил глава Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, Якутия стала первым регионом на Дальнем Востоке, где выявились положительные результаты на коронавирус.