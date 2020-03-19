Канберра, , 06:48 — REGNUM Власти Австралии ограничили продажу ряда лекарственных препаратов в аптеках страны из-за паники среди жителей, вызванной угрозой распространения коронавируса нового типа, заявил заместитель главного санитарного врача Пол Келли в эфире телеканал ABC.

В аптеках ограничат продажу ряда рецептурных лекарств, а также безрецептурных препаратов, среди которых — вентолин и парацетамол. Их будут отпускать не более одной упаковки на человека.

«Детские препараты, содержащие парацетамол, будут убраны из открытого доступа во всех аптеках», — добавил Келли.

Также сообщается, что некоторые австралийцы впрок закупают продукты и медикаменты для спекуляции. Этими случаями сейчас занимается австралийская полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта в Австралии объявили режим чрезвычайной ситуации. Власти страны призвали всех граждан отказаться от поездок за границу из-за угрозы нового коронавируса.

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