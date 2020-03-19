Новосибирск, , 06:43 — REGNUM В Новосибирске городская социальная справочная служба в связи с усилением мер по противодействию распространению коронавируса будет работать в круглосуточном режиме. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии муниципалитета.

«Справочная служба предоставляет жителям города информацию об учреждениях, общественных организациях и фондах, в компетенцию которых входит решение вопросов социальной защиты, — уточнили в горадминистрации. — Операторы службы проинформируют также горожан о мерах предосторожности для защиты от коронавирусной инфекции, симптомах заболевания и любых других вопросах связанных с вирусными инфекциями».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что новосибирское управление Федеральной налоговой службы России рекомендовало новосибирцам отложить посещение налоговых инспекций из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и риском распространения коронавируса.

18 марта в регионе подтверждён первый случай заболевания COVID-19.

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