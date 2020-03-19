Якутск, 19 марта 2020, 06:44 — REGNUM В селе Майма в Якутии госпитализирован водитель-дальнобойщик с подозрением на коронавирус.
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У мужчины 19 марта взяли анализы и изолировали.
По словам главного врача больницы Алексея Павлова, пациент находится в удовлетворительном состоянии.
«Все необходимые анализы взяты, действуем по инструкции. Он находится в изоляции», пишет News.Ykt.Ru.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта ушли на домашний карантин министр жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Садовников, первый заместитель председателя правительства республики Алексей Колодезников и министр экономики Майя Данилова.