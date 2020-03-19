Абакан, , 06:32 — REGNUM Министр экономического развития Хакасии Николай Евдокимов обратился к работодателям республики в связи с коронавирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 марта в минэкономики региона.

Евдокимов попросил представителей бизнеса и руководителей предприятий уделить серьёзное внимание мерам профилактики.

По словам министра, ситуация с коронавирусом в Хакасии находится на особом контроле:

«Однако невозможно ограничить деятельность градообразующих отраслей, в том числе торговли и бытового обслуживания».

Всем руководителям рекомендуют обеспечить измерение температуры на рабочих местах. Работников с повышенной температурой и признаками инфекционного заболевания следует отстранить от нахождения на рабочем месте. Также рекомендовано отказаться от командировок, перейти на формат работы с использованием онлайн-технологий и так далее.

Организациям торговли поручено обеспечить товарные запасы наиболее востребованных товаров и усилить работу с поставщиками, соблюдать санитарные меры.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии подтверждён первый случай коронавируса. Мужчина приехал в Абакан, побывав в Германии.

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