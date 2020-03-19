Москва, , 06:24 — REGNUM Правительство России может принять дополнительные меры в связи с распространением коронавируса COVID-19. Различные варианты новых ограничений обсуждаются чиновниками совместно с учёными и экспертами, передаёт РИА Новости.

«Изучается среди прочего и возможность в случае необходимости усилить ограничительные меры по всей России», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что кроме сокращения или отмены массовых культурных и спортивных мероприятий, речь идёт о проведении дезинфекции на предприятиях, изменении режима их работы, а также рекомендации для граждан России не выходить из дома.

Читайте также: Жителей России могут попросить не выходить из дома из-за коронавируса

«Все это — чтобы снизить риски заболевания коронавирусом», — объяснил собеседник.

По его словам, многие меры могут показаться избыточными, однако в условиях неопределённости они станут наиболее эффективными для преодоления складывающейся эпидемиологической ситуации.

Читайте ранее в этом сюжете: В ВОЗ дали хорошую оценку готовности России к распространению коронавируса