Новосибирск, 19 марта 2020, 06:23 — REGNUM Управление Федеральной налоговой службы России по Новосибирской области рекомендовало новосибирцам отложить посещение налоговых инспекций из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и риском распространения коронавируса.
«Большинство вопросов можно решить, воспользовавшись «Личными кабинетами налогоплательщиков» или официальными интерактивными сервисами на официальном сайте ФНС России», — говорится в сообщении УФНС.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 18 марта, в Новосибирской области был подтверждён первый случай заболевания COVID-19.
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