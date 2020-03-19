Якутск, , 06:22 — REGNUM В Якутии один за другим уходят чиновники на самоизоляцию, решения об этом они принимают самостоятельно, прислушиваясь к рекомендациям Роспотребнадзора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

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Ушедшие на самоизоляцию министры правительства Якутии контактировали с находящимися в ближнем круге лицами с подозрением на коронавирус.

С 18 марта ушли на домашний карантин министр жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Садовников, первый заместитель председателя правительства республики Алексей Колодезников и министр экономики Майя Данилова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии ждут результатов проб из Новосибирска Андрея Коробова, предварительный диагноз у которого — коронавирус.