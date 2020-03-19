Веллингтон, , 06:00 — REGNUM Власти Новой Зеландии обратились к гражданам с призывом отказаться от любых заграничных поездок и как можно быстрее вернуться домой тем, кто уже находится за рубежом. Об этом говорится в опубликованном 19 марта заявлении главы МИД, заместителя премьер-министра страны Уинстона Питерса.

«Впервые новозеландское правительство советует гражданам воздерживаться от поездок за границу, и это отражает серьёзность ситуации, с которой мы столкнулись в связи с COVID-19», — говорится в заявлении.

Как следует из пояснений министерства иностранных дел страны, граждане Новой Зеландии могут столкнуться со следующими проблемами. Тем, что здравоохранение во многих странах в сложившейся ситуации не сможет оказать помощь иностранцам. И тем, что из-за закрытия границ будет невозможно вернуться в Новую Зеландию в запланированные сроки, при том что предоставить консульскую помощь может оказаться проблематично.

Как сообщало ИА REGNUM, Новая Зеландия подтвердила восемь новых случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки — все они оказались связаны с заграничными поездками. Таким образом, общее число заражённых в стране достигло 28 человек. В стране действует требование, под угрозой депортации, к самоизоляции на 14 дней для всех въезжающих.

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