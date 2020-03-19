Якутск, , 06:13 — REGNUM В Якутии у пятерых человек из 38 ранее контактирующих с гендиректором «ЯТЭК» Андреем Коробовым, оказались положительные первичные анализы на COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе Якутии по борьбе с коронавирусом.

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Для окончательного диагноза пробы отправят в Новосибирск. Пять человек с положительными результатами находятся в инфекционном отделении с предварительным диагнозом.

Четверо — это сотрудники «ЯТЭК» из Москвы, один местный житель.

Как сообщало ИА REGNUM, окончательные результаты проб Андрея Коробова до сих пор не известны.