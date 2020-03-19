Токио, , 05:50 — REGNUM Компания Square Enix дала понять поклонникам франшизы Final Fantasy 7, что ожидаемый ремейк седьмой части серии может столкнуться с проблемами при релизе из-за эпидемии коронавируса. Об этом 18 марта сообщил портал Screen Rant.

https://twitter.com/finalfantasyvii/status/1240346138118684672

Издатель сообщил, что не все заказчики смогут вовремя получить свою копию игры на физическом носителе, причём, пока неизвестно, какова будет задержка в разных регионах. Однако при этом Square Enix успокоила поклонников, отметив, что с цифровыми копиями проблем возникнуть не должно и релиз игры по-прежнему запланирован на 10 апреля 2020 года.

Ранее компания Amazon объявила, что она вынуждена отложить начало продаж Final Fantasy 7 Remake из-за пандемии коронавируса. После этого многие фанаты выразили опасение, что выход игры в продажу может быть снова отложен.

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