Москва, , 05:47 — REGNUM Дезинфекция избирательных участков станет одной из мер, предпринимаемых Центральной избирательной комиссией (ЦИК) России к проведению голосования по поправкам к Конституции, сообщили 19 марта в ЦИК.

«При подготовке к общероссийскому голосованию будут предприняты исчерпывающие меры обеспечения безопасности как для участников голосования, так и для членов комиссий всех уровней», — цитируют «Известия» члена ЦИК Евгения Шевченко.

По его словам, ко дню голосования будет разработана и распространена специальная памятка об индивидуальной гигиене, а членов комиссий снабдят дезинфицирующими средствами и масками.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование по Конституции состоится 22 апреля 2020 года. Ранее, на встрече с представителями общественности в Крыму, президент России Владимир Путин не исключил проведения голосования на дому.

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