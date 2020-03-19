Бразилиа, , 05:44 — REGNUM Число выявленных случаев инфицирования новым коронавирусом в Бразилии достигло 428, из них 137 — зарегистрированы за последние сутки, 18 марта сообщается на сайте бразильского минздрава.

Больше всего пациентов с данным диагнозом — 240 человек — приходится на штат Сан-Паулу. Второе место занимает штат Рио-де-Жанейро, где обнаружили 45 инфицированных. В столицах этих двух регионов объявлен режим ЧС: закрыты все культурные и развлекательные учреждения, а также предприятия общепита, водителям автобусов запрещено впускать в салон пассажиров сверх количества сидячих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, первый случай COVID-19 в Бразилии был подтвержден 26 февраля в Сан-Паулу.

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