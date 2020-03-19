Якутск, , 05:52 — REGNUM С 18 марта введено ограничение на вход посетителей в здание окружной администрации Якутска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

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«Распоряжение подписано 17 марта. В целях недопущения коронавирусной инфекции на территорию городского округа, вход в здание администрации города Якутска строго при предъявлении служебного удостоверения», — пояснили в мэрии

Для приёма посетителей открыли «фронт-офис» на 1 этаже.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии отменили заседание Госсобрания республики, которое должно было состоятся 24 марта.