Пекин, , 05:28 — REGNUM Число заразившихся коронавирусом в Китае за прошедшие сутки выросло на 34 человека, умерли восемь человек. Об этом 19 марта сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Все восемь случаев смерти приходятся на эпицентр эпидемии китайскую провинцию Хубэй, при том, что в городе Ухань не зарегистрировано ни одного нового случая заражения. Все 34 новых случая заражения, это прибывающие из-за рубежа инфицированные.

Число выписанных пациентов из больниц за прошедшие сутки выросло на 819 человека, в то время как число вылечившихся за все время достигло 70,4 тыс. человек.

Общее число заразившихся за всё время эпидемии в Китае составило 80,9 тыс. человек, умерли 3245 человек.

Под наблюдением врачей в стране продолжают находится более 9,1 тыс. граждан, но в целом, по оценке медиков, ситуация в стране стабильная — в 15 из 31 провинции уже совсем нет заболевших. Всего лечение продолжают более 2,3 тысяч человек, у которых заболевание протекает в тяжёлой форме.

Как сообщало ИА REGNUM, почти половина крупных промышленных предприятий провинции Хубэй в центральной части Китая возобновили производство по мере ослабления эпидемии коронавируса.

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