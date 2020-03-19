Манагуа , , 05:26 — REGNUM Первый случай заболевания COVID-19 был зафиксирован в Никарагуа, сообщает агентство Reuters.

По словам вице-президента Никарагуа, заболевшим оказался 40-летний гражданин страны, недавно посещавший Панаму. По предварительным данным, коронавирусом нового типа он заразился именно в ходе заграничной поездки.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта министр безопасности Панамы объявил о закрытии границ страны для иностранцев. Также в стране закрываются дискотеки, бары, казино и места общественного досуга.

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