Якутск, , 05:36 — REGNUM Жители Якутии активно обсуждают ситуацию с подозреваемым в заболевании коронавирусом гендиректором «ЯТЭК» Андреем Коробовым и ждут официальных результатов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По заверению главы Якутии Айсена Николаева, результаты должны были поступить из Новосибирска вечером 18 марта, но до сих пор их нет. Или их не озвучивают официально.

Как пояснили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, задержка в том, что в центр вирусологии и биотехнологий «Вектор» в Новосибирске поступает очень много анализов с различных регионов страны. Кроме того, изменился регламент работы: теперь вся информация из «Вектора» поступает в оперативный штаб Роспотребнадзора в Москве, а уже оттуда — по регионам.

Как сообщало ИА REGNUM, приехавший из Швейцарии Коробов, сдал тест на коронавирус и результат оказался положительный.