Нью-Йорк, США, , 05:15 — REGNUM Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в американском Нью-Йорке увеличилось почти вдвое за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба нью-йоркского управления здравоохранения.

По данным на конец дня 18 марта в городе был подтвержден 1871 случай заболевания COVID-19, в то время как 17 марта число зараженных коронавирусом достигало 923 человек. Отмечается, что этот показатель отражает число именно подтвержденных случаев, не затрагивающих тех, кто не прошел медобследование.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным число заболевших COVID-19 в США достигло 8017 человек. Из них от болезни умерли 143 человека.

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