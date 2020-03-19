Мехико, , 05:15 — REGNUM 118 пациентов с диагнозом COVID-19 зарегистрировано на территории Мексики после выявления еще 25 новых случаев заражения, сообщил глава мексиканской эпидемиологической службы Хосе Луис Аломиа на странице минздрава страны в Twitter.

Аломиа отметил, что еще у 314 лиц, находящихся под наблюдением медиков, взяты анализы на COVID-19. Он добавил, что власти страны продолжают придерживаться сценария первой фазы эпидемиологического контроля, но постепенно готовятся к возможному введению второй фазы.

Как передавало ИА REGNUM, 18 марта нижняя палата парламента Мексики одобрила создание фонда $7,5 млрд для борьбы с коронавирусом.

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